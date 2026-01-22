Düzce'de Araç Muayene İstasyonunda Kaza

DÜZCE'de araç muayene istasyonunda cipin hafif ticari araç ve otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Düzce Araç Muayene İstasyonu'nda meydana geldi. Muayene için istasyona alınan bir cip, iddiaya göre fren testi sırasında geride bekleyen hafif ticari araç ve otomobile araca çarptı. 3 araçta hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,
