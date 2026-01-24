Düzce'de Bodrumda Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Düzce'de Bodrumda Erkek Cesedi Bulundu

24.01.2026 13:54
Düzce'de bir pasajın bodrum katında 36 yaşındaki Zeki Onur Garip'in cesedi bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Düzce'de bir pasajın bodrum katında bir erkek cesedi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, Düzce Merkez Şerefiye Mahallesi Ümit Sokak üzerinde bulanan bir binada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bodrum katta bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, cesedin kimliğinin tespit edilmesi için isim belirleme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmada şahsın 36 yaşındaki Zeki Onur Garip olduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme sürerken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Savcılık olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Onur Garip, 3. Sayfa, Olaylar, Bodrum, Düzce, Son Dakika

