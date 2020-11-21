Düzce'de çatıdaki güvercinleri kovalarken beşinci kattan düştüğü iddia edilen çocuk öldü - Son Dakika

Düzce'de çatıdaki güvercinleri kovalarken beşinci kattan düştüğü iddia edilen çocuk öldü
21.11.2020 17:35
Düzce'de 5 katlı apartmanın çatısındaki güvercinleri kovalarken beton zemine düştüğü iddia edilen Suriye uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Düzce'de 5 katlı apartmanın çatısındaki güvercinleri kovalarken beton zemine düştüğü iddia edilen Suriye uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Nusrettin Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada ailesiyle yaşayan Mod Taha Ahmet Ali Khefi (14), iddiaya göre binanın çatısındaki güvercinleri kovalamaya çalıştı.
Üzerine çıktığı plastik bölümün kırılması üzerine beşinci kattan beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika AK Partili Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması: Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni dağıttı! 6. kez top ağlarda Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir