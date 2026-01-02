Düzce'de Dev Orkinos Satışta - Son Dakika
Düzce'de Dev Orkinos Satışta

Düzce\'de Dev Orkinos Satışta
02.01.2026 16:19
Düzce açıklarında yakalanan 353 kg'lık orkinos, Samsun'da satışa sunuldu. Kilosu 400 TL.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesi açıklarında avlanan 353 kilogram ağırlığında, 2 metre 50 santimetre uzunluğundaki orkinos, Samsun'da balıkçı tezgahında satışa sunuldu. Aynı bölgede 1 gün önce de 346 kilo ağırlığında, 2 metre 40 santimetre boyunda orkinos yakalanmıştı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında ava çıkan balıkçılar, 31 Aralık gecesi, devasa bir orkinos yakaladı. Ağa takılan balık, 12 kişilik ekip tarafından güçlükle tekneye alındı. 353 kilo ağırlığında ve 2 metre 50 santimetre boyundaki orkinos, satışının yapılması için Samsun'a getirildi. Balık, Atakum'daki balık tezgahına forkliftle indirildi.

Aynı bölgede 30 Aralık'ta da 346 kilo ağırlığında, 2 metre 40 santimetre boyunda bir başka orkinos yakalanmıştı.

'FORKLİFTLE İNDİRDİK'

Balıkçı Emin Kaan Tunçer, "Karadeniz'in açık sularında 12 kişi ile zor şekilde tekneye çekilen balığımız, insanların çok dikkatini çekiyor. Yoldan geçen çocuklar bunun maket olduğunu zannediyor. Fotoğraflarını, videolarını çekiyorlar. İnsanlar ilk defa böyle büyük bir balık gördüklerini söylüyor. Balığımızı kilosunu 400 TL'den sunacağız" dedi.

Balığın 31 Aralık'ta yakalandığını belirten Tunçer, "Balığımızı ağır olduğu için biz de dün gece forklift aracıyla indirdik. Balığı hareket ettiremediğimiz için kesim işlemi de burada olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Samsun, Düzce, Son Dakika

Yerel Haberler, Balıkçılık, Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Samsun, Düzce

