Düzce'de ekim ayı tarımsal faaliyetler - Son Dakika

Düzce'de ekim ayı tarımsal faaliyetler

15.11.2020 11:19
Düzce'de ekim ayı tarımsal faaliyetler, System.String[]

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, ekim ayı faaliyetleri kapsamında 5 milyon 817 bin 573 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldığını bildirdi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, ekim ayı faaliyetleri kapsamında 5 milyon 817 bin 573 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldığını bildirdi.

Çiçek, yazılı olarak yaptığı açıklamada, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde ekim ayı içinde, 22 mahalle 39 köyde 24 bin 318 adet büyükbaş hayvana şap aşısı, 33 köy 17 mahallede 992 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 3 köy 1 mahallede 42 adet büyükbaş hayvana sığırların Nodüler Ekzantemi ve 13 köyde 1000 adet küçükbaş hayvana ise koyun keçi vebası aşısının koruyucu olarak uygulandığını belirtti.

Isırık vakaları

İlde meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 32 adet ısırık vakası için köpek ve kedilerin 10 gün müşahede altına alındığını kaydeden Çiçek, müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmediğini ifade etti.

Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri

Kentten diğer illere Veteriner Sağlık Raporu ile 31 adet büyükbaş hayvan ve 5 milyon 817 bin 573 adet kanatlı hayvan sevki yapıldığını aktaran Çiçek, "İlimizden diğer illere 8 bin 927 kilogram karkas et ve 500 kilogram hayvansal yağ sevki yapılmıştır. İlimizde mevcut 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 179 adet büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak 49 bin 450 kilogram sağlıklı etin tüketime sunulması sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Gıda ve yem kontrol faaliyetleri

Çiçek, ekim ayı içinde il genelinde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 1147, yem satışı yapan işyerlerinde 39 olmak üzere toplam 1186 adet denetim yapıldığını belirterek, "Ekim ayında 4 gıda işletmesine mevzuata aykırılıktan 41 bin 790 lira idari para cezası uygulanmıştır. Alo Gıda 174 hattına gelen 18 şikayet incelenmiş olup, 17 tanesi olumlu sonuçlanmıştır." dedi.

İhracat işlemleri

İl Müdürü Çiçek, ildeki ihracatçı firmaların başvurusu üzerine ekim ayında ihraç edilen ürünlerle ilgili de şu bilgileri verdi:

"559 bin 415 kilogram fındık ve ürünleri için 55 adet, 748 bin 139 kilogram diğer gıda maddeleri için 33 adet, 1 milyon 663 bin 960 kilogram orman ürünleri için 58 adet olmak üzere toplam 2 milyon 971 bin 514 kilogram ürün için 146 adet ihracat sertifikası düzenlenmiştir."

Necdet Çiçek, Tarım, Düzce, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de ekim ayı tarımsal faaliyetler - Son Dakika


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