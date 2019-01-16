Son Dakika Haberleri: Düzce'de Evlerden Hırsızlık İddiası

Düzce'de Evlerden Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Düzce'de Evlerden Hırsızlık İddiası, System.String[]
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların zillere basıp kapıları zorladığının şikayetleri üzerine harekete geçti. İhbar edilen bölgede çalışma başlatan ekipler, tespit ettiği 3 kişiyi takibe aldı.

Şüpheliler E.V.(17), E.G.(18) ve Y.G'nin (24), zillerine bastıkları evlerden cevap almayınca kapıları zorlayarak içeri girdiklerini belirledi.

Ekipler, bu yöntemle 3 eve giren şüphelileri suçüstü yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin üzerinden sahte kimlik çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin, zillerini çaldıkları evlerde kapıyı açanlar olunca kiralık ev bakma bahanesini ileri sürdükleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:58 Kaynak: AA

Gümüşova, Düzce, Güncel
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