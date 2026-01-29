Düzce\'de Fabrika Yangını Devam Ediyor

Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangın, dronla görüntülendi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevlerle mücadele sürüyor.

Düzce Doğanlı mevkisi D-100 karayolu kenarında bulunan ve strafor üretimiyapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede rüzgarın etkisi ile alevler kısa sürede tüm fabrikayı ve etrafında bulunan strafor malzemelerini sardı. Etkisini arttıran rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması zorlaşırken, bölgeye Düzce merkezin yanı sıra ilçelerden de itfaiye ekipleri takviye olarak sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

D-100'ün iki istikameti trafiğe kapatıldı

Söndürme çalışmaları için çevre illerden de destek talep edildi. Düzce'de D-100 karayolunun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede yalnızca yangın söndürme araçlarının geçişine izin veriliyor.

Yangın havadan görüntülendi

Öte yandan yangının devam ettiği fabrika havadan görüntülendi. Geceyi aydınlatan alevlerin büyüklüğü dron kamerasına yansıdı. - DÜZCE