Düzce'de firari FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gizlendiği evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Konuralp Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yakalama kararı bulunan M.K'nin kentte bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.K'yi gözaltına aldı, bazı dokümanlara el koydu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.