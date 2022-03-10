Düzce'de firari FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de firari FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı

10.03.2022 17:00
Düzce'de firari FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gizlendiği evde yakalandı.

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gizlendiği evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Konuralp Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yakalama kararı bulunan M.K'nin kentte bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.K'yi gözaltına aldı, bazı dokümanlara el koydu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
FETÖ'ye yardım eden zanlı saklandığı evde yakalandı FETÖ'ye yardım eden zanlı saklandığı evde yakalandı 4 saatte 30 bin lira ceza yazıldı 4 saatte 30 bin lira ceza yazıldı

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Konuralp, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de firari FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 İki polisimize ateş açarak şehit eden saldırganın cansız bedeni bulundu
16:50 Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı
16:43 Tarihi zirvenin ardından Rusya ve Ukrayna bakanlarının açıklamaları konuşuluyor!
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 17:05:48. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de firari FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement