Düzce\'de Fuhuş Operasyonu: 9 Kadın Gözaltına Alındı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sosyal medya üzerinden fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kadın şüpheli adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "sanal devriye" faaliyetleri kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden 'fuhşu kolaylaştırma veya fuhşa aracılık etme' suçunu işledikleri belirlenen 10 profili takibe aldı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konuralp bölgesindeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, G.Ç. (30), M.L.K. (45), A.B. (34), K.A. (50), Z.D. (33), M.A. (45), N.D. (54), O.U. (49) ve N.K.'yi (46) gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, suça konu olduğu değerlendirilen 18 cep telefonu ile bir miktar esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kadın adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - DÜZCE