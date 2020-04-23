Düzce Valiliği, il genelindeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek üzere bölgeye has nitelikleri olan bir "Hayır Çarşısı" oluşturulmasına karar verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Zülkif Dağlı'nın himayelerinde, İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan heyetin çalışmaları neticesinde, "Hayır Çarşısı" projesinin hayata geçirileceği belirtildi.

Açıklamada, Hayır Çarşısına getirilen yardımların, görevli personel tarafından market düzeninde hazırlandığı belirtilerek, "İhtiyaç sahiplerinin tespiti ise ihtiyaç sahibi olduğunu mahallinde bulunan din görevlisine beyan eden vatandaşlarımızın adresine ilgili din görevlisinin gitmesi suretiyle yerinde tespit edilmektedir. İhtiyaç sahibi olan aileler için elektronik ortamda oluşturulan form ile yardım talebinde bulunan vatandaşımızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Belediye Başkanlığı ve benzeri kurumlardan yardım alıp almadığı tespit edilebilmektedir. Oluşturulan sistem sayesinde çok ihtiyacı olandan, az ihtiyacı olana doğru sıralama yapılıp ailenin durumu ve ihtiyaçları da dikkate alınarak yardım paketleri hazırlanmakta ve formu dolduran din görevlisi tarafından ihtiyaç sahibi ailenin evine teslim edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca proje kapsamında il genelinde 300 ailenin başvurusunun alındığı bugün itibarıyla 100 aileye yardım paketlerinin teslim edildiği belirtildi.