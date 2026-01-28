Düzce'de Hayvan Hastalıkları Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce'de Hayvan Hastalıkları Toplantısı

Düzce\'de Hayvan Hastalıkları Toplantısı
28.01.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de hayvan hastalıklarıyla mücadele için değerlendirme toplantısı yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hayvan sağlığının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla hayvan hastalıkları ile mücadele değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Sadık Kelez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Çolak, epidemiyoloji birimi sorumluları ile İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimler katıldı. Toplantıda, 2025 yılı hayvan hastalıkları ile mücadele programları kapsamlı şekilde değerlendirilerek, yıl içerisinde görülen hastalıklar, muhtemel giriş ve çıkış yolları ile alınan ve alınması planlanan tedbirler ele alındı. Ayrıca, uygulamalarda karşılaşılan eksiklikler, iyileştirici ve önleyici düzenlemeler üzerinde duruldu. Değerlendirmelerde; koruyucu veteriner sağlık hizmetleri, aşılama çalışmaları, sağlık taramaları ve salgın hastalıklarla mücadele süreçleri ayrıntılı olarak incelendi. Hayvan hastalıklarıyla mücadelede daha etkin uygulama planlaması ve beklentiler görüşüldü. Toplantıda, 2026 yılına yönelik etkin mücadele hedefleri de ele alınarak, hayvancılık sektörünün daha verimli hale getirilmesi ve hayvansal ürün üretiminde arz güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Hayvan Hastalıkları Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

13:06
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak
12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:17:22. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Hayvan Hastalıkları Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.