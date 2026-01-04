Düzce'de Kadir Çengel Boks Turnuvası Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Düzce'de Kadir Çengel Boks Turnuvası Yapıldı

Düzce\'de Kadir Çengel Boks Turnuvası Yapıldı
04.01.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 şehirden 160 sporcunun katıldığı turnuvada, Buse Naz Çakıroğlu da destek verdi.

Düzce'de Kadir Çengel İller Arası Boks Turnuvası, 18 Temmuz Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Turnuvaya 12 farklı şehirden toplam 160 sporcu katıldı.

Düzce'de boks sporunun önemli isimlerinden Kadir Çengel adına 12 ilden, 160 sporcunun katılımıyla turnuva gerçekleştirildi. Organizasyona olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile Olimpik Kadın Milli Takımı Başantrenörü Nazım Yiğit de katılım sağlayarak, sporculara destek verdi. Türk boksunun önemli isimlerini Düzce'de buluşturan turnuva, sporcular ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Turnuvayla ilgili konuşan Kadir Çengel, "Düzce'ye boks sporunu ben getirdiğim için, yetiştirdiğim talebelerde kendi spor okullarını açtıkları ve sporcular yetiştirdikleri için benim adıma böyle bir turnuva düzenlenmesini istemişler. Ben de bu durumdan çok memnun oldum. 12 ilden sporcular burada. 3 gündür turnuva devam ediyor. Hepsi gayet güzel boks yapıyor ve verimliler. Buraya gelen illerin her biri memnun. Buse Naz'ı da ben yetiştirmiştim. O da onore etmek için buraya geldi. Geldiği için kendisine de teşekkür ettim" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Buse Naz Çakıroğlu, Etkinlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce'de Kadir Çengel Boks Turnuvası Yapıldı - Son Dakika

Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor İki dünya yıldızı birden Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu
Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Nefes kesen anlar THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Şırnak’ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi
Onlarca yolcusu vardı Alev alev yandı Onlarca yolcusu vardı! Alev alev yandı

19:33
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:27
Musaba 11’de oynayacak mı Domenico Tedesco’dan cevap
Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap
19:20
Thomas Reis: Fenerbahçe’ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 19:47:31. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Kadir Çengel Boks Turnuvası Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.