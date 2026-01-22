Düzce\'de Konut Satışları Artış Gösterdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2025 yılında bir önceki yıla göre konut satışı arttı.
Düzce'de konut satışı geçen yıla göre artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 2025 yılında 9 bin 105 konut satıldığı bildirildi. 2024 yılında ise 8 bin 45, 2023 yılında ise 7 bin 134 konutun satıldığı görüldü.
2025 yılında en çok konut satışı ise Aralık ayında gerçekleşti. Aralık ayında bin 264 konut satışı gerçekleştiği öğrenildi. - DÜZCE
