Düzce\'de Konut Satışları Artış Gösterdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2025 yılında bir önceki yıla göre konut satışı arttı.

Düzce'de konut satışı geçen yıla göre artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 2025 yılında 9 bin 105 konut satıldığı bildirildi. 2024 yılında ise 8 bin 45, 2023 yılında ise 7 bin 134 konutun satıldığı görüldü.

2025 yılında en çok konut satışı ise Aralık ayında gerçekleşti. Aralık ayında bin 264 konut satışı gerçekleştiği öğrenildi. - DÜZCE