Düzce'de Korfbol Şampiyonu Farabi Anadolu Lisesi

Düzce'de Korfbol Şampiyonu Farabi Anadolu Lisesi
09.01.2026 10:04
Farabi Anadolu Lisesi, Düzce'de korfbol il şampiyonu oldu; ödüller verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce okul sporları korfbol il şampiyonu Farabi Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Gençler Korfbol İl Birinciliği müsabakaları, Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final maçlarıyla tamamlandı. Turnuvada, genç sporcuların sergilediği yüksek performans ve centilmence mücadeleler izleyicilerden büyük alkış aldı. Müsabakalar sonucunda rakiplerine karşı üstünlük kuran Farabi Anadolu Lisesi turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Final sıralamasında Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Spor Lisesi üçüncü ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Düzce İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ercan Çetin ve Abdulvahap Yaşar verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

