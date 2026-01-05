Düzce\'de korkunç kaza: 2 ölü

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda, dinlenme tesisi girişinde hafif ticari araç bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı araçtaki Doğan Yüner (54) ve İsmet Gülyar (43) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Düzce Üçköprü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Doğan Yüner yönetimindeki 34 GJA 956 plakalı hafif ticari araç kontrolden, çıkarak dinlenme tesisi yol ayrımındaki bariyere çarptı. Bariyer, hafif ticari aracın ön kısmından girip, arkasından çıktı. İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Doğan Yüner ve yanındaki İsmet Gülyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Yüner ve Gülyar'ın cansız bedenleri inceleme sonrası Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.