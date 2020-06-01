Düzce'de korunan alanlar hizmete açıldı - Son Dakika

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan korunan alanların 1 Haziran itibarıyla yeniden hizmete açıldığını bildirdi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şube müdürlüğü teknik personelince Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, Efteni Gölü İskele, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı ve Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı alanlarında denetimlerin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 salgının korunan alanlarda oluşturacağı riskleri önlemeye yönelik tedbirlerin alınması konusunda işletmecilerin bilgilendirildiği kaydedildi.