DÜZCE'DE NAKDİ DESTEKLER AİLELERE ULAŞTIRILIYOR - Son Dakika

DÜZCE'de, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahibi ailelere verilen 1100 TL nakdi destek, jandarma ekipleri tarafından ulaştırıldı.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahibi ailelere 1100 TL nakdi destek paraları ödenmeye başlandı. Jandarma ve PTT görevlileri, vatandaşların evlerine giderek paraları teslim etti. Destekleme hakkı elde eden Aliye Baş tarlada çalışırken jandarma ekiplerini görünce ceza yediğini düşündü. Daha sonra sevinen Aliye Baş, Devletimizden Allah razı olsun. Ben buraya kadar geleceklerini düşünmemiştim. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Ben de tarlada çalışıyordum, koşa koşa geldim. Bir ceza mı yedik acaba diye düşündüm. Ama devletimizin kestiği ceza buymuş, Allah bereket versin. Çok şükür olsun. Devletimize Allah zeval vermesin dedi.

Evinde iftarlık yemek hazırlayan Ebru Uygun ise önce PTT çalışanını görünce durumu dolandırıcılık olayı olarak değerlendirdi, jandarmayı görünce de destek ödemesi olduğunu anladı. Uygun, Dolandırıcılık olayı çok olduğu için başta inanmadım. Şok oldum. Ülkemizde çok dolandırıcı var. Temizlik, dezenfektan, telefonla birçok dolandırıcı var. Kapınıza gelenlere inanmayın dedikleri için o yüzden tereddütte kaldım. Jandarma ekiplerini görünce inandım diye konuştu.