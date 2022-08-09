Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

09.08.2022 14:29

Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilediDÜZCE Düzce'de öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sebebi ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

DÜZCE Düzce'de öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sebebi ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Düzce'de öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağış sebebi ile vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara girerken, bazı sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri yollarda yağış sebebi ile yavaş ilerlerken, 10 dakikalık yağış hayatı olumsuz etkiledi.

YORUMLAR
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3 saatte 2 bin lira topladı 3 saatte 2 bin lira topladı Kamyon kanala uçtu: 1 yaralı Kamyon kanala uçtu: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Düzce, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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