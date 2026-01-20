Düzce\'de Spor ve Sanat Dolu Yarıyıl Etkinlikleri

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Tatilin Ritmi, Sporun Gücü" etkinlikleri, yarıyıl tatili süresince çocuk ve gençleri spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle buluşturmaya devam ediyor.

Tatil dönemini verimli, eğlenceli ve sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerini amaçlayan etkinlikler kapsamında; çeşitli spor branşları, sanatsal atölyeler ve sosyal aktiviteler düzenleniyor. Programlara yoğun ilgi gösteren çocuklar ve gençler, hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de yeni beceriler kazanarak sosyalleşme imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, yarıyıl tatiline özel olarak planlanan bu etkinliklerle gençlerin sporu hayatlarının bir parçası haline getirmesini ve tatili dolu dolu geçirmelerini hedeflediklerini belirterek, benzer çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE