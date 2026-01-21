Düzce\'de Trafik Denetimleri Artıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Trafik Jandarması ekiplerince yürütülen trafik denetim faaliyetleri kapsamında il genelinde geniş çaplı kontroller gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri yapılan denetimlerde toplam 6 bin 17 araç, 218 motosiklet ve 3 bin 775 şahıs kontrol edildi. Denetimlerin; trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyumunun artırılması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Ekipler, denetimler sırasında emniyet kemeri kullanımı, hız sınırları, sürücü belgeleri ve araçların teknik yeterlilikleri başta olmak üzere birçok konuda kontroller yaptı. Trafik Jandarması yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı. - DÜZCE