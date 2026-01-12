Düzce\'de Trafik Kazaları: 12 Ölü, 2254 Yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2025'te meydana gelen kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 254 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistik verilerine göre, D100 ile D655 karayolu üzerinde önemli geçiş noktası Düzce'de polis sorumluluk sahasında 12 ayda yaralamalı ve maddi hasarlı olmak üzere toplam 2 bin 688 trafik kazası meydana geldi. Hız, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara, geçiş önceliğine, şerit izleme ile değiştirme kuralına uymamak ve arkadan çarpma kazalarda başlıca nedenleri arasında yer aldı. 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında ise 12 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 254 kişi yaralandı.

Düzce'de 2024 yılında ise 2 bin 785 trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 323 kişi yaralanmıştı.

Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında ise 2 bin 541 kişi hayatını kaybederken, 407 bin 352 kişinin yaralandığı açıklandı. - DÜZCE