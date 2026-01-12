Düzce'de Trafik Kazaları: 12 Ölü, 2254 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Düzce'de Trafik Kazaları: 12 Ölü, 2254 Yaralı

Düzce\'de Trafik Kazaları: 12 Ölü, 2254 Yaralı
12.01.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Düzce'de 12 kişi hayatını kaybetti, 2254 kişi yaralandı. Toplam 2688 kaza gerçekleşti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2025'te meydana gelen kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 254 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistik verilerine göre, D100 ile D655 karayolu üzerinde önemli geçiş noktası Düzce'de polis sorumluluk sahasında 12 ayda yaralamalı ve maddi hasarlı olmak üzere toplam 2 bin 688 trafik kazası meydana geldi. Hız, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara, geçiş önceliğine, şerit izleme ile değiştirme kuralına uymamak ve arkadan çarpma kazalarda başlıca nedenleri arasında yer aldı. 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında ise 12 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 254 kişi yaralandı.

Düzce'de 2024 yılında ise 2 bin 785 trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 323 kişi yaralanmıştı.

Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında ise 2 bin 541 kişi hayatını kaybederken, 407 bin 352 kişinin yaralandığı açıklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Düzce, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Düzce'de Trafik Kazaları: 12 Ölü, 2254 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:33:27. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Trafik Kazaları: 12 Ölü, 2254 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.