Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Çilimli ilçesinde ve Sarımeşe köyü civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 4 kişi hakkında ise "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

4 şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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