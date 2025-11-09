Düzce'de Yol Çalışmasında Kültürel Yapı Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Düzce'de Yol Çalışmasında Kültürel Yapı Bulundu

Düzce\'de Yol Çalışmasında Kültürel Yapı Bulundu
09.11.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçakoca'da yol çalışması sırasında kültür varlığı olabileceği düşünülen bir yapı ortaya çıktı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol çalışması sırasında "kültür varlığı" niteliği taşıma ihtimali bulunan eski bir yapı ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Göktepe köyünde, İlçe Özel İdare ekiplerinin yol genişletme çalışması esnasında oval bir yapı bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilerek, Konuralp Müze Müdürlüğüne bilgi verildi.

KÜLTÜR VARLIĞI NİTELİĞİ TAŞIMA İHTİMALİ VAR

Görevlendirilen arkeolog tarafından yapılan incelemede, yapının "kültür varlığı" niteliği taşıma ihtimalinin değerlendirildiği, detaylı incelemenin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılacağı öğrenildi.

"MÜZE YETKİLİLERİNİN İNCELEMESİ SONUCU NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKACAK"

Köy muhtarı Fatih Cesur, Göktepe köyünü Arabacı köyüne bağlayan yolun genişletilmesi için özel idare ekiplerinin bir süredir çalışma yürüttüklerini anlattı.

Çalışma yapılırken söz konusu yapıya rastlandığını aktaran Cesur, "Cuma günü yolu genişletirken burada böyle bir yapı ortaya çıktı. Hemen jandarmayı aradık. Onlar da geldi ve yapıyı incelediler. Özel İdare'den yetkililer de geldi, Konuralp Müze Müdürlüğünden de gelecekler. Biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama yaşlılarımız tuğlaların kurutulduğu fırın olabileceğini söylüyor. Müzeden gelen yetkililerin incelemesinin ardından ne olduğu ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı. Cesur, yapının incelenmesi için bölgedeki yol genişletme çalışmalarının durdurulduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Akçakoca, Güncel, Düzce, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Yol Çalışmasında Kültürel Yapı Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti 12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
“Cehennem Necati“ için yeniden tutuklama kararı "Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı
Profesörden Ahmet Uysal’dan skandal Atatürk paylaşımı Tepki çekince apar topar sildi Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu Amca Salim Güran cezaevinden konuştu Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu
Yeşilçam’ın usta ismi Salih Güney’den üzen haber Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber
Volkan Demirel Gençlerbirliği’nde 2. maçına çıktı İşte sonuç Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

17:24
Kayıp anne ve oğlu 8 gündür aranıyor Avcılar da sahaya indi, 3 senaryo üzerinde duruluyor
Kayıp anne ve oğlu 8 gündür aranıyor! Avcılar da sahaya indi, 3 senaryo üzerinde duruluyor
16:29
Canlı anlatım Mücadelede tempo inanılmaz
Canlı anlatım! Mücadelede tempo inanılmaz
15:19
İstanbul’un lüks semtinde bir kadın yakıldı Tek soru sorup çakmağı çaktı
İstanbul'un lüks semtinde bir kadın yakıldı! Tek soru sorup çakmağı çaktı
14:48
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
13:19
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil
13:00
2 haftaya evlenecekti Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü
2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2025 17:43:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Düzce'de Yol Çalışmasında Kültürel Yapı Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.