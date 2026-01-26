Düzce'deki Tabiat Parkları İncelendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9. Bölge Müdürlüğü yöneticileri, Düzce'deki tabiat parkları ve yaban hayatı geliştirme sahalarını inceledi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bölge müdür yardımcıları Selçuk Öcal ve Aytaç Ergene, Düzce'de korunan alanlarda tamamlanan ve devam eden yatırımları inceledi.

Bu kapsamda heyet, Korugöl Tabiat Parkı, Kurtsuyu Hayvan Bakımevi, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak Alanı ile Demirciönü Tabiatı Koruma Alanı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Öcal ve Ergene'ye incelemelerinde Düzce DKMP Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile teknik personel eşlik etti.