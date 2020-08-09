Düzce'deki trafik kazasında torununun düğününden dönen anneanne öldü - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, dinlenme tesisinde park halindeki otobüse çarpan araçta bulunan ve torununun Bursa'daki düğün töreninden dönen anneanne hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, mola vermek için Yeşilyayla mevkisindeki dinlenme tesisine giren Yavuz Y. idaresindeki 34 SG 905 plakalı otomobil, park halindeki yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan Ayşe Çakır, Hayrunnisa ve Yıldız Uzun ile Zehra Yavuz yaralandı.

Yarılalar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Zehra Yavuz (67), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumları ciddiyetini koruyan diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zehra Yavuz'un kızının çocuğunun Bursa'daki düğün töreninden döndüğü, damadının da yaklaşık 20 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.