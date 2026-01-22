Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Müjdesi - Son Dakika
Ekonomi

Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Müjdesi

Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Müjdesi
22.01.2026 15:00
Ticaret Bakanı Bolat, Düzce esnafına 2026'da 100 milyon lira plasman desteği verecek.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 5. Bölge Başkanı ve Düzce EKKK Başkanı Ertan Taşlı, Düzce esnafına bu yıl içinde 100 milyon lira plasman müjdesini veren Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül'e teşekkür etti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Düzce ziyaretinde yaptığı açıklamada, Düzce esnafına 2026 yılında 100 milyon lira plasman desteğinde bulunulacağını müjdeledi. Bakan Bolat, "Esnaflarımız için finansman desteği anlamında bütün imkanları zorlayarak esnaflarımızın gerek yatırım gerek işletme için finans desteği sağlıyoruz. Yüzde 50'si hazinemiz tarafından üstleniliyor. Düzce esnafı içinde Halk bankası ve TESKOMB ile görüştüm 100 milyon lira finans desteğini ulaştıracağız, hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Başkan Taşlı, yaptığı açıklamada "Bakanımız Ömer Bolat ile Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül'e Düzce esnafına ve kooperatiflerimize sağlanan finansla desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Plasman İl genelinde tüm esnafa kullandırmak üzere Halk Bank'a gönderildi. Başvuran esnafımıza kullandıracağız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ekonomi, Finans, Düzce, Son Dakika

