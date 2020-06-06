DÜZCE Medikal ürünlerin satıldığı işyeri yandı - Son Dakika

Medikal ürünlerin satıldığı işyeri yandı

DÜZCE'de, medikal ürünler satan işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, medikal ürünler yandı.

Sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi Hastane Caddesi'nde İdris Bahadır'a ait medikal ürünlerin satıldığı işyerinin bodrum katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler bu sırada yan dükkanın deposuna sıçradı. Yan dükkandaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, medikal ürünler yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.