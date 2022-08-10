Eğimli arazide suyun şiddetli akmasıyla yollarda taş ve toprak birikintileri oluştu. Bu durum, yer yer toprak kaymalarına da yol açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu - Son Dakika

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