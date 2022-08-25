Düzce Önder İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Yıldırım , dernek binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, imam hatip okullarında okuyan öğrencilerine yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli bulduklarını belirterek, şarkıcı Gülşen 'in ifadelerini kınadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Fatih Yıldırım, Gülşen, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı - Son Dakika

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