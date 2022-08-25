Düzce Önder İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Yıldırım, dernek binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, imam hatip okullarında okuyan öğrencilerine yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli bulduklarını belirterek, şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadıklarını ifade etti.
Öte yandan farklı illerdeki dernek üyeleri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Son Dakika › Güncel › ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı - Son Dakika