Düzce otomobil tıp merkezinin merdivenlerine çıktı - Son Dakika
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Düzce otomobil tıp merkezinin merdivenlerine çıktı

6 saat önce

Otomobil tıp merkezinin merdivenlerine çıktıDÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir tıp merkezinin merdivenlerine çıktı.

Otomobil tıp merkezinin merdivenlerine çıktı

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir tıp merkezinin merdivenlerine çıktı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak'ta meydana geldi. Kerim Arslan idaresindeki 81 EK 136 plakalı otomobil, sokağa girdiği anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel tıp merkezinin önündeki merdivenlere çıktı. Merdivenlerdeki korkulukları yıkan otomobil askıda kaldı. Kaza anında merdivenlerde kimsenin olmaması olası bir kazayı engellerken, yardıma koşanlar kazanın şokunu yaşayan sürücü, eşi ve çocuğunu araçtan çıkardı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. FOTOĞRAFLI

Düzce otomobil tıp merkezinin merdivenlerine çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
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