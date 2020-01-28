Düzce otomobil tıp merkezinin merdivenlerine çıktı - Son Dakika

Otomobil tıp merkezinin merdivenlerine çıktı

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir tıp merkezinin merdivenlerine çıktı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak'ta meydana geldi. Kerim Arslan idaresindeki 81 EK 136 plakalı otomobil, sokağa girdiği anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel tıp merkezinin önündeki merdivenlere çıktı. Merdivenlerdeki korkulukları yıkan otomobil askıda kaldı. Kaza anında merdivenlerde kimsenin olmaması olası bir kazayı engellerken, yardıma koşanlar kazanın şokunu yaşayan sürücü, eşi ve çocuğunu araçtan çıkardı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. FOTOĞRAFLI