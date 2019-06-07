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Düzce Sis lambası direğine çarpan minibüs devrildi 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Sis lambası direğine çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralıBolu Dağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki sis lambasının bulunduğu direğe çarparak devrildi.

Düzce Sis lambası direğine çarpan minibüs devrildi 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Sis lambası direğine çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Bolu Dağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki sis lambasının bulunduğu direğe çarparak devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Serkan Kısa idaresindeki 34 NOC 553 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sis lambasının bulunduğu direğe çarparak devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Serkan Kısa hayatını kaybederken, eşi Sultan Kısa ve çocukları Senanur Kısa ile Sadık Ali Kısa yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralanan anne ve çocuklarına ilk müdahalede bulunarak Düzce ve Bolu'da bulunan hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekibi Serkan Kısa'nın cenazesini araçtan çıkardı. Kısa'nın cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:11 Kaynak: DHA
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