Düzce Sis lambası direğine çarpan minibüs devrildi 1 ölü, 3 yaralı

Sis lambası direğine çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Bolu
Dağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki sis lambasının bulunduğu direğe çarparak devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu
Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Ankara
istikametine gitmekte olan Serkan
Kısa idaresindeki 34 NOC 553 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sis lambasının bulunduğu direğe çarparak devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Serkan Kısa hayatını kaybederken, eşi Sultan Kısa ve çocukları Senanur Kısa ile Sadık Ali Kısa
yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralanan anne ve çocuklarına ilk müdahalede bulunarak Düzce
ve Bolu'da bulunan hastanelere kaldırdı. İtfaiye
ekibi Serkan Kısa'nın cenazesini araçtan çıkardı. Kısa'nın cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.