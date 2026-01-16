Düzce Valisi Mehmet Makas Görevine Başladı

Valiler Kararnamesi ile Düzce Valisi olarak atanan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, uğurlama töreninin ardından kentten ayrıldı.

Valilik binası önündeki bahçede düzenlenen törende Makas, kent protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla vedalaştı.

Vali Makas, 2,5 yıl Kırıkkale Valiliği görevini ifa ettiğini belirterek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla çalıştıklarını söyledi.

Bütün çalışmalarının odağına vatandaşı ve Kırıkkale'yi koymaya çalıştıklarını dile getiren Makas, "Önce vatandaştan dua almaya ve sırlı duaları bulmaya çalıştık ve o noktada bir görev ifa ettiğimize inanıyorum. Bu 2,5 yıl boyunca bir şeyler yaptığımıza inanıyorum. Hakkınızın hellalliğini istiyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Makas, protokol üyeleri ve vatandaşlarla vedalaşarak şehirden ayrıldı.