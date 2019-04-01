Son Dakika Haberleri: Düzeltme - "Kırklareli'nde Seçimlere İtiraz" Başlıklı Haberimizin 2. Paragrafındaki "Millet...

Düzeltme - "Kırklareli'nde Seçimlere İtiraz" Başlıklı Haberimizin 2. Paragrafındaki "Millet...

28 dakika önce

MHP, Kırklareli il merkezinde, resmi olmayan sonuçlara göre 248 oyla kaybettiği seçimlere itiraz etti.

Düzeltme -
MHP, Kırklareli il merkezinde, resmi olmayan sonuçlara göre 248 oyla kaybettiği seçimlere itiraz etti.


Kesin olmayan sonuçlara göre, bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun 248 oy farkla yeniden belediye başkanı seçildiği kentte, Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut ile yarışa giren MHP seçime itiraz etti.


MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Çalışkan, İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesini sundu.


Resmi olmayan sonuçlara göre Kesimoğlu, 17 bin 176, Bulut ise 16 bin 928 oy aldı.

İki aday arasında 248 oy farkı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:26 Kaynak: AA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye başkan adayı, MHP, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı! CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık MHP, Tarihinde İlk Kez İstanbul'da Bir Belediyeyi Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 17:54:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzeltme - "Kırklareli'nde Seçimlere İtiraz" Başlıklı Haberimizin 2. Paragrafındaki "Millet...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]