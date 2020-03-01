Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (3) - Son Dakika

Düzensiz göçmen ile röportaj

Havadan görüntüler

Anons (Salih Baran)

Kamp kuran göçmenlerden detaylar

EDİRNE - Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor. Günün ilk ışıkları yürüyüşe geçen düzensiz göçmenler sınıra doğru ilerlemeye devam ediyor.