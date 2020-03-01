Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (3) - Son Dakika

Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (3)

6 saat önce

Düzensiz göçmen ile röportaj Havadan görüntüler Anons (Salih Baran) Kamp kuran göçmenlerden detaylar EDİRNE - Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor.

Düzensiz göçmen ile röportaj

Havadan görüntüler

Anons (Salih Baran)

Kamp kuran göçmenlerden detaylar

EDİRNE - Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor. Günün ilk ışıkları yürüyüşe geçen düzensiz göçmenler sınıra doğru ilerlemeye devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (3)

Salih Baran, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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