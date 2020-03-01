Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (3) - Son Dakika

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Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (3)
6 saat önce
Düzensiz göçmen ile röportaj Havadan görüntüler Anons (Salih Baran) Kamp kuran göçmenlerden detaylar EDİRNE - Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:58 Kaynak: AA
Düzensiz göçmen ile röportaj
Havadan görüntüler
Anons (Salih Baran)
Kamp kuran göçmenlerden detaylar
EDİRNE - Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor. Günün ilk ışıkları yürüyüşe geçen düzensiz göçmenler sınıra doğru ilerlemeye devam ediyor.
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