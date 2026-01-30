Düziçi'nde kaza: 2 yaralı - Son Dakika
Düziçi'nde kaza: 2 yaralı

30.01.2026 23:49
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, başka bir araca çarptı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, önce refüje, ardından da başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkıp, önce refüje, ardından da aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. ede güvenlik önlemleri alırken, devrilen direğin kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Kamil ŞEKER – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

