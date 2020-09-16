Düziçi'nde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araçta ilçeye uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi.
Araç içerisinde bulunan S.A. (25), E.K. (30), F.A. (24) ve hakkında yakalama kararı bulunan M.K. (31) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:29 - Kaynak: AA
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