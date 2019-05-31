Son Dakika Haberleri: E-5'te trafiği kilitleyen motosiklet kazası
Son Dakika 3. Sayfa Haber

E-5'te trafiği kilitleyen motosiklet kazası

21 dakika önce

5 karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 2 motosikletin karıştığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

E-5'te trafiği kilitleyen motosiklet kazası, System.String[]
E-5 karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 2 motosikletin karıştığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

E-5 karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti Mecidiyeköy mevkiinde meydana gelen kazada, iddialara göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde orta şeritte seyir halinde olan sürücü, motosikletinde meydana gelen arıza nedeniyle sağ şeride geçmek istedi. Sürücünün aniden şerit değiştirmesiyle arkadan gelen bir başka motosiklet, önündeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler yola savruldu. Motosiklet sürücülerinin kazaya karıştığını gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kaza nedeniyle E-5'te tek şerit trafiğe kapanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:37 Kaynak: İHA
Motosiklet, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köprü cezalarına af getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneden kan donduran itiraf: Ölmesi için yaptım Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 12:58:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E-5'te trafiği kilitleyen motosiklet kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]