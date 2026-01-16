E-İmza Davasında 29 Sanığın Tahliye Talepleri Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

E-İmza Davasında 29 Sanığın Tahliye Talepleri Reddedildi

E-İmza Davasında 29 Sanığın Tahliye Talepleri Reddedildi
16.01.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da e-imza ile sahte belge düzenleyen 322 sanığın davasında, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

ANKARA'da kamu kurumları yöneticilerinin elektronik imzalarının (e-imza) kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenledikleri suçlamasıyla 29'u tutuklu 322 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen e-imza soruşturması kapsamında 3 ayrı iddianame hazırlandı. İddianamelerde toplam 322 kişi hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından dava açıldı. Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 dosya birleştirildi. Birleştirmenin ardından bugün sanıkların yargılamalarına devam edildi. Duruşmada, sanıklardan çetenin lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları hazır bulundu.

'BÖYLE BİR ŞEY YAPABİLECEĞİNE İNANMIYORDUM'

Tutuklu sanık Enver Yılmaz, örgüt lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu'nun Ankara'ya geldiğinde kendisinin evinde konakladığını ifade ederek, "Son 3 ziyaretinde bana esprili bir dille, 'Belediye başkan adayı oldunuz, encümen adayı oldunuz ancak diplomanız yok, size diploma ayarlayalım' dedi. Ben de 'Hocam öyle şey olur mu, okulsuz diploma olur mu, yap da görelim' dedim. Bir ay sonra tekrar geldiğinde cep telefonumu istedi. Sistemi açıp diploma gösterdi. Ben de telefonu aldım fırlattım. Kızarak, 'Ben topluma mal olmuş bir insanım, bu işler bana zarar verir, derhal silmeni istiyorum' dedim. O da hemen sildiğini söyledi. Daha sonra baktığımda sistemden silinmişti diploma. Böyle bir şey yapabileceğine inanmıyordum" diye konuştu.

Dosyada adı geçenleri tanımadığını belirten tutuksuz sanık Abdullah B., "Mevzu bahis belgeye 3 yıl eğitim alarak sahip oldum. Yasa dışı bir faaliyette bulunmadım. Mahkemeden beraatimi talep ederim" dedi.

Tutuksuz sanık Velat Çelikten ise savunmasında, "Olanları cezaevinde öğrendim. Başka bir suçtan hükümlüyüm. Dosya kapsamında sadece Abdurrahman Dursun'u tanıyorum. Kendisini normal yaşantımdan tanıyorum. Açık öğretimde 3 dersim kalmıştı, denklik yapıldığı söylendi, bağış yapmam istendi. Abdurrahman Dursun'a para gönderdim. Sonrasında da durum budur" diye konuştu.

'TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

Tutuklu sanık Abdurrahman Dursun ise "7 Ekim'den beri ifadem neyse aynısını tekrarlıyorum. Buradaki hiçbir şahsı normal hayatta görmedim, tanımıyorum. Ben böyle bir örgüt içerisinde bulunmadım. Ben sosyal medyadan paylaşım bile yapamam. Bir şey paylaşacağım zaman kızıma söylerim. Kimseden para almadım. Mağdur durumda olan benim, ancak içeride olan da benim. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum" diyerek kendisini savundu.

Diğer tutuklu sanıklar da mahkemeden tahliyelerini talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, 29 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel E-İmza Davasında 29 Sanığın Tahliye Talepleri Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz

18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 19:19:10. #7.11#
SON DAKİKA: E-İmza Davasında 29 Sanığın Tahliye Talepleri Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.