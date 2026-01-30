e-TEP Sınavı Yarın Gerçekleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

e-TEP Sınavı Yarın Gerçekleşiyor

30.01.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM'nin geliştirdiği e-TEP sınavının ilk oturumu 2026'da yarın yapılacak, sonuçlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

(ANKARA) - ÖSYM tarafından geliştirilen Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP) sınavının 2026 yılındaki ilk oturumu yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geliştirilen Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/1) sınavı, yarın dijital ortamda yapılacak.  ÖSYM'nin elektronik altyapısıyla yapılacak sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Elektronik Sınav Merkezlerinde toplam 22 salonda gerçekleştirilecek. İki oturum ve dört bölümden oluşan sınavda adayların okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ölçülecek. Sınav saat 13.45'te başlayacak, adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sonuçlar 27 Şubat'ta açıklanacak

ÖSYM, e-TEP sonuçlarının 27 Şubat'ta ilan edileceğini, sınav puanlarının iki yıl süreyle geçerli sayılmasının önerildiğini bildirdi. Ancak sonuçların geçerlilik süresi ve kabul koşullarının başvurulacak kurumların kendi mevzuatlarına göre değişebileceği belirtildi. Kurum ve kuruluşlar, gerekli görmeleri halinde e-TEP sonuçlarını yabancı dil yeterliğinin değerlendirilmesinde kullanabilecek.

"Uluslararası ölçekte bir marka olmasını hedefliyoruz"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-TEP'in uzun süredir sürdürülen altyapı ve hazırlık çalışmalarının ardından hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Uluslararası ölçekte marka uygulama olmasını hedeflediğimiz e-TEP için yoğun bir hazırlık süreci yürüttük. ÖSYM'nin öz kaynaklarıyla geliştirilen bu uygulama, kurumumuzun ölçme-değerlendirme alanındaki birikiminin dijitalleşmeyle buluşmasının ürünüdür. 2026 sınav takviminde dört e-TEP yer alıyor ve adaylara kendi planlamalarına uygun şekilde sınava girme imkanı sunulacak."

Avrupa standartlarıyla uyumlu

e-TEP'in yalnızca ulusal ihtiyaçlara değil küresel beklentilere de yanıt verdiğini vurgulayan Ersoy, sınavın Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ile uyumlu puanlama sistemine sahip olduğunu belirtti. Ersoy, sınavın B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce yeterlik belgesi sunmayı hedeflediğini, yurt dışı eğitim, akademik başvuru ve kariyer süreçlerinde kullanılabilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Yurt dışında da uygulanacak

ÖSYM Başkanı, e-TEP'in kurumun uluslararası vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye Maarif Vakfı'yla imzalanan iş birliği protokolleri sayesinde sınavın birçok ülkede uygulanmasının önünün açıldığını söyledi.

584 aday katılacak

Cumartesi günü yapılacak e-TEP'e 584 adayın başvurduğu, sınavda emniyet görevlileri dahil 208 kişinin görev yapacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Güncel e-TEP Sınavı Yarın Gerçekleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:29:29. #.0.4#
SON DAKİKA: e-TEP Sınavı Yarın Gerçekleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.