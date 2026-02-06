E-Ticarette Güçlü Kadınlar Projesi Başlatıldı - Son Dakika
Ekonomi

E-Ticarette Güçlü Kadınlar Projesi Başlatıldı

E-Ticarette Güçlü Kadınlar Projesi Başlatıldı
06.02.2026 11:13
PM, deprem bölgesindeki kadınlara e-ticaret eğitimi sunarak ekonomik güçlenmelerini destekleyecek.

Şubat depremlerinin üçüncü yılında PM, bölgenin ekonomik ve toplumsal olarak yeniden güçlenmesine katkı sunacak kapsamlı bir sosyal etki projesini hayata geçiriyor.

6 Şubat 2023'te yaşanan ve Türkiye'yi derin bir acıya sürükleyen depremlerin ardından başta kamu kurumları olmak üzere tüm Türkiye, bölgedeki hayatın normale dönmesi için seferber olmuştu. Bölgesel kalkınmanın sürdürülebilir olabilmesi için kadınların ekonomik olarak güçlenmesini temel bir öncelik olarak ele alan PM, bölgede ekonomik ve sosyal etki oluşturan projelerine bir yenisini ekliyor. "ETicarette Güçlü Kadınlar Programı", deprem bölgesindeki kadınların e-ticaret aracılığıyla yetkinliklerini ve girişimcilik potansiyellerini daha geniş alanlara taşıyabilmelerini amaçlıyor.

"Kadınların ekonomik hayata katılımı, bölgesel iyileşmenin anahtarı"

PM Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, projenin çıkış noktasını şu sözlerle ifade etti:

"6 Şubat 2023'te yaşanan ve ülkemizi derinden etkileyen depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor; yakınlarını kaybeden, yaşamını yeniden kurmak zorunda kalan tüm vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdürüyoruz. Zorlu süreçler ekonomik ve sosyal dayanıklılığın ne kadar hayati kavramlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Bölgenin kalıcı biçimde toparlanabilmesi, altyapının yeniden inşasının yanı sıra, yerel ekonominin güçlendirilmesiyle de mümkün olacak. Kadınların ekonomik hayata daha aktif katılımı ise bu sürecin en kritik unsurlarından biri."

"ETicarette Güçlü Kadınlar Programı ile amacımız, deprem bölgesindeki kadınların üretimlerini ve emeklerini dijital dünyanın sunduğu imkanlarla daha geniş pazarlara ulaştırabilecekleri yetkinlikleri kazanmalarına destek olmak" diyen Diren, "Bu projeyi, bölgenin uzun vadeli ekonomik ve toplumsal iyileşmesine katkı sunan stratejik bir sosyal sorumluluk yatırımı olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, program kapsamında, depremlerden etkilenen 11 ilde yaşayan 300 kadına eticaret ekosistemine entegre olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik kapsamlı bir eğitim içeriği sunulacak. Eticaret, finansal okuryazarlık ve yapay zeka odaklı içeriklerle desteklenen bu program, kadın girişimcilerin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin iş dünyasına da hazırlanmasını amaçlıyor. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar arasından öne çıkan kadınlar, iş dünyasıyla temas kurabilecekleri ve projelerini geliştirebilecekleri mentorluk ve networking fırsatlarına da dahil olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Deprem, Son Dakika

11:39
