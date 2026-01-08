Eber Gölü\'nde Sazlık Yangını Söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangın söndü.
Eber Gölü'nün Çatan mevkisinde bulunan sazlık alanlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye, itfaiye, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere karadan müdahale edemedi.
Bir süre sonra yangın, suya temas etmesi sonrası söndü.
