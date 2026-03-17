Ebeveynler çocuklarına yönelik tüm finansal süreçleri tek çatı altında yönetiyor:

Garanti BBVA, ebeveynlerin çocuklarına ait tüm finansal süreçleri tek ekrandan güvenle ve şeffaf şekilde yönetebileceği Ailem alanını Garanti BBVA Mobil'e taşıyor. Mobil uygulama içinde finansal ürünler ile kültürel–eğitici içerikleri entegre şekilde bir araya getiren Ailem; harcama takibini, birikim çözümlerini ve ebeveyn kontrol araçlarını tek çatı altında buluşturarak ailelere bütüncül bir deneyim sunuyor.

Ailem sayesinde ebeveynler; çocuklarının harcamalarını anlık olarak takip edebiliyor, finansal işlemlerini kontrol altında tutabiliyor ve vadesiz hesap, banka kartı, ek kart, BES gibi ürünleri mobil uygulama üzerinden kolayca tanımlayabiliyor.

Çocuklara özel tasarlanan ve kendi adlarına çıkarılabilen Bonus Cool ek kredi kartı ve Paracard Bonus Cool ile ebeveynler; çocuklarının alışveriş limitlerini belirleyebiliyor ve harcama yapılan iş yerlerini kolayca yönetebiliyorlar.

Çocuklarının yaptığı harcamaları kart hareketlerinden takip edebiliyorlar; böylece hem şeffaf hem de güvenli bir kontrol mekanizması sağlanıyor. Yeni ek kredi kartı ve banka kartı çözümü ile çocuklar ilk kez kendilerine ait bir karta sahip olma deneyimini yaşarken, ebeveynlere de harcamaları kontrol etme imkânı sunarak güvenli bir finansal ortam sağlıyor.

Fiziksel işlem ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıran çözüm, birikim ürünleriyle entegre yapısı sayesinde tasarruf alışkanlığını desteklerken ailelerin günlük hayatını sadeleştiriyor. Çocuklara özel tasarlanan birikim alanları, hedef bazlı tasarrufu teşvik ederken; düzenli harçlık ve otomatik transfer özellikleriyle finansal disiplinin erken yaşta gelişimine katkı sağlıyor.

Yalnızca bir ürün seti olarak değil, ailelerin yanında konumlanan bir dijital rehber olarak tasarlanan Ailem; çocukların bankacılıkla erken yaşta sağlıklı bir ilişki kurmasına katkı sağlarken ebeveynlere de süreci güvenle yönetebilecekleri bir kontrol alanı sunuyor.

Çocuklara dair tüm finansal ürün ve hizmetleri tek bir alanda bir arayan getiren Garanti BBVA, yaşlarına uygun kart tasarımlarıyla finansal deneyimlerini hem güvenli hem de öğretici bir yapıya kavuşturuyor. Kültürel ve eğitici içeriklerle zenginleştirilen yapısı sayesinde finansal bilinç ve sorumluluk duygusunun küçük yaşta gelişimini destekliyor.

"Bankacılığı, ailelerin hayat akışına uyum sağlayacak şekilde tasarlıyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Ailem'e ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Garanti BBVA'da ürün geliştirmeyi yalnızca finansal bir çözüm üretmek olarak görmüyoruz. Müşterilerimizin hayatındaki gerçek ihtiyaçları anlamaya ve onların yanında konumlanmaya odaklanıyoruz. Ebeveynler için çocuklarının finansal dünyasını yönetmek hem önemli bir sorumluluk hem de uzun vadeli bir bilinç inşası anlamına geliyor. Ailem'i tasarlarken amacımız; bankacılığı ailelerin hayat akışına uyum sağlayan, sezgisel ve güven veren bir deneyime dönüştürmekti.

Günümüzde ebeveynler yalnızca harçlık takibi yapmak değil; çocuklarının finansal farkındalığını doğru araçlarla ve doğru zamanda desteklemek istiyor. Ailem, finansal ürünleri ve eğitici içerikleri tek bir dijital alanda bir araya getirerek bu ihtiyaca bütüncül bir yanıt sunuyor ve ebeveynlerin çocuklarının finansal yolculuğunda aktif, bilinçli ve güvenli bir şekilde yer alabilmesini sağlıyor.

Kart limit belirleme, harcama kontrolü ve anlık takip özellikleriyle ebeveynlere güvenli bir yönetim alanı sunarken; birikim ve hedef bazlı tasarruf araçlarıyla çocukların finansal disiplin kazanmasına katkı sağlıyoruz.

Değişen kullanıcı ihtiyaçlarını ve genç nesillerin beklentilerini dikkate alarak geliştirdiğimiz bu çözümle yalnızca bugünü kolaylaştırmakla kalmıyor; uzun vadede finansal bilinç ve sorumluluk duygusunu destekleyen kalıcı ve bütünsel bir dijital deneyim hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Tüm ürün ve hizmetlerimizi empati odağında tasarlıyoruz. Radikal müşteri perspektifimiz doğrultusunda, müşterilerimizin hayat akışına uyum sağlayan ve onlara gerçek anlamda eşlik eden çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.