EBRU GÜNDEŞ ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI - Son Dakika
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EBRU GÜNDEŞ ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

25.07.2022 20:42
EBRU GÜNDEŞ ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

ŞARKICI Ebru Gündeş'in 73 yaşında hayatını kaybeden annesi Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı.

ŞARKICI Ebru Gündeş'in 73 yaşında hayatını kaybeden annesi Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı. Bilgin, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Bilgin, için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ebru Gündeş ile ağabeyi Cengiz Kumartaşoğlu'nun taziyeleri kabul ettiği törene, müzik yapımcısı Polat Yağcı, oyuncu Hamdi Alkan, şarkıcılar Murat Boz, Mustafa Ceceli, Derya Uluğ ve Sinan Akçıl'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Müjgan Bilgin'in naaşı, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Zincirlikuyu, Ebru Gündeş, Cami, Güncel, Son Dakika

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