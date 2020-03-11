Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor - Son Dakika Magazin

Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor

4 dakika önce

Ünlü model Ebru Şallı, kendisine kredi çektiren ancak borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında icra takibi başlatmak için mahkemeye başvurdu. Akçıl hakkında 230 bin TL'lik haciz işlemi başlatılacak.

Model Ebru Şallı, oğullarının babası Harun Tan ile 2013 yılında boşandıktan sonra 2015 yılında şarkıcı Sinan Akçıl ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikili 2017 yılında olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. Şallı, yıllar sonra sevgili oldukları dönemde kendisine kredi çektiren ancak ödemeyen Akçıl'dan şikayetçi oldu.

EBRU'YA 230 BİN TL KREDİ ÇEKTİRDİ

Ebru Şallı, geçtiğimiz sene Uğur Akkuş ile evlendi Sinan Akçıl ise oyuncu Burcu Kıratlı ile birlikte ancak eski aşıkların arasındaki hesaplaşma bir türlü çözülemedi. Ebru Şallı, Sinan Akçıl'ı borcunu ödememekle suçladı. Sözcü'de yer alan habere göre; Sinan Akçıl birlikte oldukları dönemde Ebru Şallı'ya 230 bin TL kredi çektirdi.

SİNAN HAKKINDA İCRA TAKİBİ BAŞLATILACAK

Sinan Akçıl ve Ebru Şallı, ayrılık zamanı bu paranın ödenmesi için protokol imzaladılar. Ancak Sinan Akçıl hazırlanan protokole uymadı. Elinde senetleri olan Ebru Şallı ise avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Sinan Akçıl parayı ödemezse, İstanbul İcra Müdürlüğü hakkında 230 bin TL'lik haciz işlemi başlatacak.

Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Sinan Akçıl, Ebru Şallı, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:25 Kaynak: Diğer
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı İBB'nin israf diyerek geri iade ettiği araçları yeniden kiraladığı tutar dudak uçuklattı Arzu Yanardağ, eski rol arkadaşı Emrah'ın Sinan Akçıl'la yaşadığı tartışmayı yorumladı: Kapak sesi geldi

Son Dakika Haberleri
09:25 Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
08:31 Ünlü yönetmen Biray Dalkıran'ın ABD ziyaretlerinin sebebi belli oldu!
08:29 Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
08:00 Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
00:37 Arzu Yanardağ, eski rol arkadaşı Emrah'ın Sinan Akçıl'la yaşadığı tartışmayı yorumladı: Kapak sesi geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 09:30:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]