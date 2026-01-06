Ebyen'de Vatan Kalkanı Kuvvetleri ile İşbirliği

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) kontrolünde bulunan Ebyen vilayeti güvenlik komitesi, hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri ile çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Ebyen Valisi Ebubekir Hüseyin Salim başkanlığındaki İl Güvenlik Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, vilayetteki askeri ve emniyet yetkilileriyle geniş katılımlı bir toplantının gerçekleştirildiği belirtildi.

"İran destekli Husilerin tehditlerine karşı Ebyen vilayetini savunma ve istikrarın sağlanmasına katkıları için Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ni memnuniyetle karşılarız." denilen açıklamada, vilayetteki mevcut güvenlik ve askeri birimlerin de Vatan Kalkanı Kuvvetleri'yle çalışmaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Yemen hükümetine bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetlerine destekleri ve güney meselesiyle ilgili diyalog konferansına himayesi için Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonuna teşekkür edildi.

Yemen'de 2012-2022 yılları arasında Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Abdurabbu Mansur Hadi'nin memleketi olan Ebyen ili, Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'in doğusunda yer alıyor.

Konuyla ilgili bölgeye hükmeden BAE destekli GGK'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'nin güneyinde yaşanan gelişmeler

Suudi Arabistan, 3 Ocak'ta, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.