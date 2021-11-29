ECB Başkan Yardımcı de Guindos, ekonomik belirsizliğin arttığını bildirdi - Son Dakika

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avro Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması ve yeni tespit edilen Omicron varyantının ekonomik belirsizliği artırdığını belirtti.

De Guindos, İspanya'nın kuzeyindeki Madrid kentinde katıldığı bir finans konferansında yaptığı konuşmada, "Ekonomik durum yüksek derecede belirsizlikle çevrili… Kovid-19 vakalarının arttığını ve yeni varyantların ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

Yüksek aşılama oranlarının Avrupa'nın bu risklere daha iyi hazırlanmasına yardımcı olacağını ifade eden de Guindos, tüm seçenekleri açık tutmanın para politikası için önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Fransa Merkez Başkanı Francois Villeroy de Galhau, yeni virüs varyantını ekonomi için çok fazla tehdit olarak görmediğini belirtti.

Villeroy de Galhau, çevrimiçi bir finans konferansına yaptığı konuşmada Kovid-19 salgınını ve yeni varyantları yakından izlenmesi gerektiğini belirterek, "Ancak art arda gelen Kovid-19 dalgalarının ekonomik etkilerinin şimdiye kadar daha az zarar verici olduğu görüldü ve bu (yeni varyant) muhtemelen ekonomik görünümü çok fazla değiştirmemeli" dedi.

Öte yandan, ECB Başkanı Christine Lagarde ise Pazar günü İtalyan RAI televizyonuna verdiği demeçte Avro Bölgesi'nin yeni bir Kovid-19 dalgasını veya Omicron varyantının ekonomik etkisiyle yüzleşmek için daha donanımlı olduğunu söyledi.

Lagarde, Avro Bölgesi'nin ekonomik toparlanması konusunda bariz bir endişe olduğunu belirterek, "Ancak çok şey öğrendiğimize inanıyorum. Artık düşmanımızı ve hangi önlemleri alacağımızı biliyoruz. Hepimiz beşinci dalga veya Omicron varyantı gibi bir riske yanıt vermek için daha donanımlıyız." ifadesini kullandı.