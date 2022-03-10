ECB Başkanı Lagarde: "ECB, net tahvil alımı sona erdikten bir süre sonra faizleri artırmayacak" - Son Dakika

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "ECB, üçüncü çeyrek sonunda tahvil alımını sonlandırdıktan bir süre sonra faiz oranlarını artırma niyetinde değil." dedi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna halkına destek vererek basın toplantısına başlayan Lagarde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Avrupa için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşın ekonomik faaliyetler ve enflasyon üzerinde önemli bir etkisi olacağını vurgulayan Lagarde, savaşın etkisinin ne kadar olacağının çatışmanın gelişimine bağlı olacağını ve ECB Yönetim Konseyi toplantısında bu konuyla ilgili bir dizi senaryonun değerlendirildiğini bildirdi.

Lagarde, "ECB, üçüncü çeyrek sonunda tahvil alımını sonlandırdıktan bir süre sonra faiz oranlarını artırma niyetinde değil. ECB faiz oranlarında yapılacak herhangi bir ayarlama, Varlık Satın Alma Programı (APP) kapsamındaki net varlık alımlarımızın sona ermesinden bir süre sonra gerçekleşecek ve kademeli olacak." ifadelerini kullandı.

ECB'nin net varlık alımları sona erdikten sonra faiz artırımının geleceğini daha önce de dile getirdiklerini ancak o zaman "kısa bir süre sonra" ifadesini kullandıklarını hatırlatan Lagarde, "Şimdi varlık alımları sona erdikten 'bir süre sonra' ifadesini kullandık. Burada süreye ECB Yönetim Konseyi karar verecek." dedi.

Lagarde, faiz ayarlamasında izlenecek yolun ileri dönük yönlendirme ile belirleneceğini kaydetti.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkiliyor"

Kovid-19 salgınında bozulan tedarik zincirlerine değinen Lagarde, tedarik dar boğazlarında hafifleme olduğunu ve iş gücü piyasasının daha da toparlandığını söyledi.

Yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu yukarı doğru baskıladığını aktaran Lagarde, 2022'de gıda ve enerji hariç enflasyonun ortalama yüzde 2,6 olacağını kaydetti. Lagarde, "Enflasyonun yüzde 2 hedefinde dengelenebilmesi için bütün enstrümanlarımızı uyarlamaya hazırız." dedi.

Enflasyonun kısa vadede kayda değer şekilde yüksek olacağına işaret eden Lagarde, ekonomik büyümenin de ilk çeyrekte zayıf olacağını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkilediğini ve belirsizliği önemli ölçüde artıracağını belirten Lagarde, "Mevcut belirsizliklere karşı çok dikkatliyiz." dedi.

Lagarde, ekonomik görünüme yönelik risklerin arttığını vurgulayarak, "Ukrayna'daki gelişmeler tedarik sıkıntılarını yeniden ön plana çıkarabilir. Enerji maliyetleri son haftalarda daha da arttı ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle bazı gıda ve emtia fiyatları üzerinde daha fazla baskı olacak." diye konuştu.

"Normalleşmeyi hızlandırmıyoruz"

Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde banka bilançolarının genel olarak sağlıklı olmaya devam ettiğini belirterek, Rus ekonomisine ve bankalarına Batılı ülkelerin yaptırımlarının şu ana kadar Avrupa bankacılık sisteminde sorun oluşturmadığını söyledi.

Önlerinde daha fazla belirsizlik olduğunu göz önüne alarak ECB Yönetim Konseyi'nin ekonomik görünüm üzerinde yoğun tartışmalar yaptığını ifade eden Lagarde, "Normalleşmeyi hızlandırmıyoruz." dedi.

Lagarde, ECB'nin Ukrayna'yı nasıl destekleyeceğini araştırdıklarını, Swap hatlarının ötesinde diğer ürünlere de baktıklarını bildirdi.

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana finansal piyasalarda oynaklık ve stres olduğunu vurgulayarak, emtia fiyatlarını yakından takip ettiklerini bildirdi.

ECB, 2022 için AB uyumlu yıllık enflasyon tahminini yüzde 3,2'dan yüzde 5,1'e yükseltti

ECB, bugünkü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmedi. Yönetim Konseyi, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı. Banka, tahvil alımlarının son 2 çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu.

ECB, 2022 için Avro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 4,2'den yüzde 3,7'ye ve gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'ye çekti. Banka, 2024 için büyüme beklentisini ise yüzde 1,6'da bıraktı.

Bu yıl için AB uyumlu yıllık enflasyon tahminini yüzde 3,2'den yüzde 5,1'e yükselten ECB, enflasyon tahminini 2023 için yüzde 1,8'den yüzde 2,1'e ve 2024 için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a çıkardı.

Bu yıl ve gelecek yıl için enflasyon tahminlerinin ECB'nin yüzde 2 hedefinin üstünde kalması dikkati çekti.