Son Dakika Haberleri: Ecb'den "Belirsizlik" Uyarısı

Ecb'den "Belirsizlik" Uyarısı

43 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, "Özellikle jeopolitik faktörler ve korumacılık tehdidi ile ilgili belirsizliklerin devam etmesi, ekonomik güvene baskı yapıyor.

Ecb'den
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, "Özellikle jeopolitik faktörler ve korumacılık tehdidi ile ilgili belirsizliklerin devam etmesi, ekonomik güvene baskı yapıyor." dedi.

Draghi, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.

Avro para birimin 20'nci yılının kutlandığını anımsatan Draghi, avronun güvenilir ve istikrarlı bir para birimi olarak tasarlandığını, fiyat istikrarını sağladığını ve insanların avroya güven duyduğunu anlattı.

Draghi, Avro para birimini kullanan 19 AB ülkesi olduğunu hatırlatarak, son 22 çeyrektir Avro Bölgesi'nin ekonomik olarak büyüdüğünü ve işsizlik oranının 2008 ekim ayından beri en düşük seviyede seyrettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda gelen bilgiler doğrultusunda dış talepte zayıflama olduğuna dikkati çeken Draghi, "Özellikle jeopolitik faktörler ve korumacılık tehdidi ile ilgili belirsizliklerin devam etmesi, ekonomik güvene baskı yapıyor." ifadesini kullandı.

Draghi, ECB'nin enflasyon hedefine doğru bir şekilde ilerlemeye devam edilmesini sağlamak için tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:17 Kaynak: AA

Ekonomi
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