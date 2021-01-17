Ece Erken'in aşk bilmecesi
17.01.2021 17:46
Ece Erken, yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldıktan sonra "Artık aşk yok kariyer odaklı olacağım" açıklamasını yaptı. Ancak ünlü sunucu ile avukat yeniden barıştı
Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre Ece Erken'in çalkantılı aşk hayatında sular durulmuyor. Bir dönem ekranda ahlak bekçiliği yapan ünlü sunucu, geçen yıl evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise ikili yollarını ayırdı. Erken, ayrılık sonrası iş hayatına odaklanacağını açıkladı. Ünlü sunucu, "Artık aşk hayatımla gündeme gelmek istemiyorum kariyer odaklı olacağım" ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklamanın tam tersi bir gelişme yaşandı. İkili, buzları eritti ve aşka devam kararı aldı. Önceki gün Dolmabahçe'de baş başa görülen ikilinin, tepkilerden korktukları için barışmayı şimdilik gizlediği öğrenildi.
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