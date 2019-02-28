Ece Temelkuran ile 'Bir Ülke Nasıl Kaybedilir' Üzerine: Bana Sürgün Demeyin, Hayatım Bir Yolculuk
1 saat önce
"Bana sürgün demeyin.
"Bana sürgün demeyin. Hayatımın bu bölümünü yolculuğumun bir parçası gibi hissediyorum" diyor yazar Ece Temelkuran. Euronews
Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'te Rengin Arslan'a yeni kitabı How to lose a country'yi (Bir ülke nasıl kaybedilir) anlatan Temelkuran, popülizm tehdidine vurgu yapıyor...
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:28
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