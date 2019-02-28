Son Dakika Haberleri: Ece Temelkuran ile 'Bir Ülke Nasıl Kaybedilir' Üzerine: Bana Sürgün Demeyin, Hayatım Bir Yolculuk

Ece Temelkuran ile 'Bir Ülke Nasıl Kaybedilir' Üzerine: Bana Sürgün Demeyin, Hayatım Bir Yolculuk

1 saat önce

"Bana sürgün demeyin.

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"Bana sürgün demeyin. Hayatımın bu bölümünü yolculuğumun bir parçası gibi hissediyorum" diyor yazar Ece Temelkuran. Euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'te Rengin Arslan'a yeni kitabı How to lose a country'yi (Bir ülke nasıl kaybedilir) anlatan Temelkuran, popülizm tehdidine vurgu yapıyor...
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:28 

Yenikadinda Gösterme, Dünya
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